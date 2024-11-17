تحذير إسرائيلي إلى سكان الجنوب.. هذه تفاصيله

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً إلى سكان الجنوب في القرى الآتية: كفرحمام، كفرشوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفرتبنين بضرورة إخلاء المنازل فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.

#عاجل نجدد مناشدتنا العاجلة إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه… pic.twitter.com/a9a8u18qys — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024 Advertisement