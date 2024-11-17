في لبنان.. هذا ما اكتشفه مستخدمو "آيفون"!

أبلغ مواطنون في لبنان، أمس، أنَّ أجهزة "الآيفون" الخاصّة بهم شهدت تبدلاً في التوقيت وفي أماكن التوجيه المرتبطة بـ"الموقع الجغرافي"، إذ لاحظ مواطنون أن الـ"GPS" ساهم بظهور مكانهم وكأنه خارج لبنان.

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مصدر معنيّ بالأمن السيبراني قال لـ"لبنان24" إنَّ تبدل التوقيت قد يكون مرتبطاً بعدم حصول أي تحديث للجهاز أو بسبب عدم جعل الوقت يخضع للتحديث الأوتوماتيكيّ.

أما بشأن "الخطأ" في تحديد الموقع، فذكر المصدر أن الأمر مرتبطُ بالتشويش الإسرائيليّ على نظام الـ"GPS".