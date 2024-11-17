Advertisement

لبنان

في لبنان.. هذا ما اكتشفه مستخدمو "آيفون"!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-11-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1279457-638674316717384829.jpg
Doc-P-1279457-638674316717384829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبلغ مواطنون في لبنان، أمس، أنَّ أجهزة "الآيفون" الخاصّة بهم شهدت تبدلاً في التوقيت وفي أماكن التوجيه المرتبطة بـ"الموقع الجغرافي"، إذ لاحظ مواطنون أن الـ"GPS" ساهم بظهور مكانهم وكأنه خارج لبنان.
Advertisement
 
مصدر معنيّ بالأمن السيبراني قال لـ"لبنان24" إنَّ تبدل التوقيت قد يكون مرتبطاً بعدم حصول أي تحديث للجهاز أو بسبب عدم جعل الوقت يخضع للتحديث الأوتوماتيكيّ.
 
أما بشأن "الخطأ" في تحديد الموقع، فذكر المصدر أن الأمر مرتبطُ بالتشويش الإسرائيليّ على نظام الـ"GPS".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-11-17
04:55 | 2024-11-17
07:48 | 2024-11-17
07:38 | 2024-11-17
07:31 | 2024-11-17
07:16 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24