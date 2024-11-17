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لبنان

روائح كريهة بعد الغارات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-11-2024 | 03:45
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يلفت العديد من المواطنين إلى أن الغارات الاسرائيلية على مناطق الضاحية الجنوبية تتبعها روائح كريهة جداً، ما يشير إلى إمكانية أن تكون هناك مواد سامة في الصواريخ التي يقوم العدو باستخدامها في القصف.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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