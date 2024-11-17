روائح كريهة بعد الغارات

يلفت العديد من المواطنين إلى أن الغارات الاسرائيلية على مناطق الضاحية الجنوبية تتبعها روائح كريهة جداً، ما يشير إلى إمكانية أن تكون هناك مواد سامة في الصواريخ التي يقوم العدو باستخدامها في القصف.

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