بالصور: تحذيرٌ إسرائيلي لسكان حارة حريك في الضاحية

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد تحذيرا جديدا إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في مباني محددة داخل حارة حريك، وطالبهم بإخلائها.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".