كلاس: من يراقب عمل الجمعيات ودورها؟

كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس على منصة "إكس": "النزوح خوفا، هو تدبير إحترازي وواجب وقائي. المسؤولية الكبرى هي الحفاظ على كرامة الناس وان نمنع الإعتداء على مشاعرهم. واجبنا كحكومة هو منع إستغلال بعض الجمعيات للكارثة الإنسانية، وان نسأل: من يراقب عمل الجمعيات ودورها؟ كل الأهل أهلنا، كل الدمع دمعنا".

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