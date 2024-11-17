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لبنان

كلاس: من يراقب عمل الجمعيات ودورها؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 04:44
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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس على منصة "إكس": "النزوح خوفا، هو تدبير إحترازي وواجب وقائي. المسؤولية الكبرى هي الحفاظ على كرامة الناس وان نمنع الإعتداء على مشاعرهم. واجبنا كحكومة هو منع إستغلال بعض الجمعيات للكارثة الإنسانية، وان نسأل: من يراقب عمل الجمعيات ودورها؟ كل الأهل أهلنا، كل الدمع دمعنا".
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