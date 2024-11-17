خلال الساعات الأخيرة.. تفاصيل مهمات الدفاع المدني في مناطق مختلفة

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- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة حي ماضي.- إخماد حريق مبنى في منطقة الشياح على طريق صيدا القديمة.- نقل مصاب من منطقة كنيسة مار ميخائيل الى المستشفى.- إخماد حريق مستودع في برج البراجنة شارع خديجة همدر.- إخماد حريق في منطقة الكفاءات بجانب مجمع الإمام الحسن.- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في ملعب الراية جراء غارة إسرائيلية.مدينة صور- إخماد حريق ركام مبنى للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران فيه.شبريحا- نقل عائلة من جانب المبنى الذي استهدفته الغارة الى مكان آمن.عربصاليم- انتشال جثامين 7 شهداء من تحت الأنقاض. ونقلهم إلى المستشفى.مرجعيون- إخماد حريق منزل جراء غارة إسرائيلية.خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.