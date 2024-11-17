Advertisement

لبنان

خلال الساعات الأخيرة.. تفاصيل مهمات الدفاع المدني في مناطق مختلفة

Lebanon 24
17-11-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1279512-638674411913304914.jpg
Doc-P-1279512-638674411913304914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وزعت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس السبت وحتى الساعة من صباح اليوم الأحد الواقع في 17/11/2024: 
Advertisement

ضاحية بيروت الجنوبية: 

- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة حي ماضي.

- إخماد حريق مبنى في منطقة الشياح على طريق صيدا القديمة.

- نقل مصاب من منطقة كنيسة مار ميخائيل الى المستشفى.

- إخماد حريق مستودع في برج البراجنة شارع خديجة همدر.

- إخماد حريق في منطقة الكفاءات بجانب مجمع الإمام الحسن.

- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في ملعب الراية جراء غارة إسرائيلية.

محافظة الجنوب: 

مدينة صور

- إخماد حريق ركام مبنى للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران فيه.

 شبريحا

- نقل عائلة  من جانب المبنى الذي استهدفته الغارة الى مكان آمن.

محافظة النبطية: 

عربصاليم

- انتشال جثامين 7 شهداء من تحت الأنقاض. ونقلهم إلى المستشفى.

مرجعيون

- إخماد حريق منزل جراء غارة إسرائيلية.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-11-17
04:55 | 2024-11-17
07:48 | 2024-11-17
07:38 | 2024-11-17
07:31 | 2024-11-17
07:16 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24