خلال الساعات الأخيرة.. تفاصيل مهمات الدفاع المدني في مناطق مختلفة

وزعت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس السبت وحتى الساعة من صباح اليوم الأحد الواقع في 17/11/2024:
ضاحية بيروت الجنوبية:
- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في منطقة حي ماضي.
- إخماد حريق مبنى في منطقة الشياح على طريق صيدا القديمة.
- نقل مصاب من منطقة كنيسة مار ميخائيل الى المستشفى.
- إخماد حريق مستودع في برج البراجنة شارع خديجة همدر.
- إخماد حريق في منطقة الكفاءات بجانب مجمع الإمام الحسن.
- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في ملعب الراية جراء غارة إسرائيلية.
محافظة الجنوب:
مدينة صور
- إخماد حريق ركام مبنى للمرة الثانية بعد ان تجددت النيران فيه.
شبريحا
- نقل عائلة من جانب المبنى الذي استهدفته الغارة الى مكان آمن.
محافظة النبطية:
عربصاليم
- انتشال جثامين 7 شهداء من تحت الأنقاض. ونقلهم إلى المستشفى.
مرجعيون
- إخماد حريق منزل جراء غارة إسرائيلية.
خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.