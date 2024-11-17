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لبنان

عمليّات جديدة لـ"حزب الله".. إليكم ما أعلنه اليوم

Lebanon 24
17-11-2024 | 04:58
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهدافٍ ومواقع إسرائيليّة.
 
وذكر الحزب أنه قصف تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة شمع، وعند الاطراف الجنوبية لبلدة الخيام. 
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كذلك، استهدف الحزب منطقة الكريوت شمالي مدينة ‏حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة، كما تحدث عن قصفه لثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بالصواريخ.
 
أيضاً، كشف الحزب عن حصول اشتباكٍ عنيف مع قوة عسكرية إسرائيلية حاولت التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو.

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