Advertisement

لبنان

أول تعليق لـ"حزب البعث" بعد استهداف مكتبه في بيروت

Lebanon 24
17-11-2024 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1279537-638674480478978279.jpeg
Doc-P-1279537-638674480478978279.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، في بيان عصر اليوم، ان ‏غارة اسرائيلية إستهدفت مبنى قيادة الحزب في رأس النبع والأمين العام للحزب علي حجازي لم يكن متواجداً في المبنى على أن تعلن التفاصيل المتبقية بعد رفع الأنقاض".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هاشم تعليقاً على استهداف مبنى حزب البعث: أين المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات؟
lebanon 24
17/11/2024 17:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف شخصيّة حزبية ودمار كبير.. العدو يستهدف راس النبع والضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو وصور)
lebanon 24
17/11/2024 17:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديوهات مرعبة.. شاهدوا لحظة استهداف منازل في "ضاحية بيروت"!
lebanon 24
17/11/2024 17:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: البنية التحتية لحزب الله تنهار في بيروت وسنواصل استهدافه في كل مكان
lebanon 24
17/11/2024 17:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24

تعليق

لـطحزب

البعث"

استهداف

مكتبه

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2024-11-17
05:30 | 2024-11-17
10:17 | 2024-11-17
10:15 | 2024-11-17
10:00 | 2024-11-17
09:40 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24