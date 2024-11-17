أعلنت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، في بيان عصر اليوم، ان ‏غارة اسرائيلية إستهدفت مبنى قيادة الحزب في رأس النبع والأمين العام للحزب علي حجازي لم يكن متواجداً في المبنى على أن تعلن التفاصيل المتبقية بعد رفع الأنقاض".

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