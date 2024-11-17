هذه الحصيلة الأولية للغارة على رأس النبع

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم الاحد، أن غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

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ولا تزال أعمال رفع الركام مستمرة.