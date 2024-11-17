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لبنان

هذه الحصيلة الأولية للغارة على رأس النبع

Lebanon 24
17-11-2024 | 06:52
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم الاحد، أن غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص  وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. 
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ولا تزال أعمال رفع الركام مستمرة.
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