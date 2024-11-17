Advertisement

لبنان

السياحة تنعى المدير العام لمغارة جعيتا.. والأشقر: كان في عز عطائه

Lebanon 24
17-11-2024 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1279541-638674486648881390.jpg
Doc-P-1279541-638674486648881390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 نعت وزارة السياحة المدير العام لمغارة جعيتا الدكتور نبيل حداد، وقالت في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيل حداد، المدير العام لشركة ماباس، المستثمرة لمرفق جعيتا السياحي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء. بهذا المصاب الأليم، تتقدم الوزارة بأحر التعازي إلى عائلته الكريمة وكل محبيه، راجين من الله أن يمنحهم العزاء والسكينة، وأن يتقبله في ملكوته السماوي".
Advertisement

كما نعى رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة اصحاب الفنادق بيار الأشقر المدير العام لمغارة جعيتا "الذي وافته المنية على حين غفلة في عز عطائه وسرقته من بين أهله ومحبيه".

وقال: "بخسارة نبيل خسر لبنان رجلاً ريادياً ومبدعاً وخسرت السياحة رائداً من روادها وعلماً من أعلامها، رفع إسمها بإنجازته عالياً لا سيما ما حققه على مستوى مغارة جعيتا التي تعتبر مفخرة لبنان السياحية".

وتابع الاشقر: "بإسمي وبإسم إتحاد النقابات السياحية وكل المؤسسات السياحية، نتقدم من عائلة وذوي ومحبي فقيدنا الغالي بأحر التعازي، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2024-11-17
05:30 | 2024-11-17
10:17 | 2024-11-17
10:15 | 2024-11-17
10:00 | 2024-11-17
09:40 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24