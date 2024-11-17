السياحة تنعى المدير العام لمغارة جعيتا.. والأشقر: كان في عز عطائه

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نعت وزارة السياحة المدير العام لمغارة جعيتا الدكتور نبيل حداد، وقالت في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيل حداد، المدير العام لشركة ماباس، المستثمرة لمرفق جعيتا السياحي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء. بهذا المصاب الأليم، تتقدم الوزارة بأحر التعازي إلى عائلته الكريمة وكل محبيه، راجين من الله أن يمنحهم العزاء والسكينة، وأن يتقبله في ملكوته السماوي".كما نعى رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة اصحاب الفنادق بيار الأشقر المدير العام لمغارة جعيتا "الذي وافته المنية على حين غفلة في عز عطائه وسرقته من بين أهله ومحبيه".وقال: "بخسارة نبيل خسر لبنان رجلاً ريادياً ومبدعاً وخسرت السياحة رائداً من روادها وعلماً من أعلامها، رفع إسمها بإنجازته عالياً لا سيما ما حققه على مستوى مغارة جعيتا التي تعتبر مفخرة لبنان السياحية".وتابع الاشقر: "بإسمي وبإسم إتحاد النقابات السياحية وكل المؤسسات السياحية، نتقدم من عائلة وذوي ومحبي فقيدنا الغالي بأحر التعازي، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".