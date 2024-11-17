شيخ العقل اتصل بدريان والخطيب.. هذا ما تم بحثه

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كما أجرى اتصال هاتفي آخر مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، للتشاور حول الاوضاع الراهنة وكيفية تفعيل مقررات القمة الروحية التي انعقدت اخيرا في بكركي ومتابعتها، علماً انه سيتم لقاء تشاوري للجنة المتابعة نهار الثلاثاء المقبل في بكركي. (الوكالة الوطنية)