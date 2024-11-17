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لبنان
شيخ العقل اتصل بدريان والخطيب.. هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
17-11-2024
|
07:02
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، البوم الأحد اتصال هاتفي بنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، للاطمئنان عنه وعن أسرة المجلس الشيعي الاعلى عقب قصف العدو الإسرائيلي لأبنية قريبة من المجلس وتضرره جراءها، وللوقوف على حجم تلك الاضرار والاعراب عن اسفه وتضامنه مع سماحته.
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كما أجرى اتصال هاتفي آخر مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، للتشاور حول الاوضاع الراهنة وكيفية تفعيل مقررات القمة الروحية التي انعقدت اخيرا في بكركي ومتابعتها، علماً انه سيتم لقاء تشاوري للجنة المتابعة نهار الثلاثاء المقبل في بكركي. (الوكالة الوطنية)
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