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لبنان

بالصورة.. قذيفة بالقرب من مكتب سابق لـ"حركة المقاومة" في طرابلس

Lebanon 24
17-11-2024 | 07:16
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عثر على قذيفة هاون في محلة الخناق في طرابلس، داخل ارض تقع امام مبنى مكتب المقاومة الطرابلسية سابقاً، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

وقد ابلغ المواطنون الجيش بوجودها، على ان يجري الخبير العسكري في الجيش كشفاً عليها.
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