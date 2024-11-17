عواصف رعدية واحتمال تساقط الثلوج.. منخفض جوي يسيطر على لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة قد تتجاوز ال60 كم/س وارتفاع موج البحر لحدود ال 1.5 متر، مع احتمال تساقط حبات البرد ويتوقع تشكل السيول على الطرقات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق}.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مركزه جنوب غرب تركيا مما يؤدي إلى طقس ماطر بغزارة أحيانا اعتبارا من مساء اليوم مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة ، تساقط لحبات البرد وتشكل السيول على الطرقات مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الثلاثاء مع بقاء التقلبات في الطقس حتى صباح الخميس المقبل حيث يستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة للارتفاع .ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.تحذير: من تشكل السيول على الطرقات وتساقط حبات البرد اعتبارا من مساء يوم الأحد.- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس تدريجيا الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مع حدوث عواصف رعدية واشتداد بسرعة الرياح خلال الليل حيث تلامس ال 60 كلم/ساعة يرتفع موج البحر لحدود المتر ونصف المتر، تتساقط حبات البرد ويتوقع تشكل السيول على الطرقات.الإثنين:غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة قد تتجاوز ال60 كم/س وارتفاع موج البحر لحدود ال 1.5 متر، مع احتمال تساقط حبات البرد ويتوقع تشكل السيول على الطرقات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق}.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات.الأربعاء:غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة، في الداخل من 7 الى 21 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15و 35 كم/س تشتد ليلا لتلامس فجر الإثنين ال 60 كم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.- حرارة سطح الماء: 24 درجة .- الضغط الجوي: 761 زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,11 ساعة غروب الشمس: 16,34.