كم بلغت حصيلة الشهداء والجرحى اثر الغارة على الماري في حاصبيا؟

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان بعد ظهر اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على الماري قضاء حاصبيا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص هم طفلتان توأم تبلغان من العمر سنتين ووالدهما إضافة إلى إصابة شخص بجروح.

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