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لبنان

بيان لغرفة إدارة الكوارث في بيروت بعد "ضربة راس النبع".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-11-2024 | 08:10
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أفادت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه "جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد المباني في منطقة مكتظة بالسكان وقريبة من إحدى المدارس التي تأوي نازحين ضمن نطاق رأس النبع في مدينة بيروت، على الفور توجهت فرق الانقاذ والاسعاف في فوج اطفاء بيروت والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني الى المكان حيث عملوا على نقل الجرحى الذين أصيبوا جراء استهداف المبنى الى المستشفيات للمعالجة، كما تعمل فرق الطوارئ في بلدية بيروت على رفع الانقاض والبحث عن ناجين محتملين بمؤازرة عناصر فوج حرس بيروت".
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وتابع البيان: "من ناحية أخرى، طلبت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت من المواطنين عدم التجمع لاتاحة المجال أمام فرق الاطفاء والاسعاف المختصة في العمل دون أية عوائق قد تؤثر على عمليات الانقاذ والاسعاف".
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