حجازي يؤكد: استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في ‎"حزب الله" محمد عفيف

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وأعلن حجازي سابقاً، أن معلومة وصلته عن وجود موقوف لدى مخابرات الجيش منذ شهرين اعترف انه كان مكلفاً بتصوير مبنى القيادة المركزية لحزب البعث، لافتا الى أنه "نسأل ان كان ذلك صحيحا ام لا".وقال حجازي في اتصال مع الـLBCI، إن مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف ليس شخصية عسكرية ولم نفهم ان كانت صدفة تواجده بالمبنى أم لا وهناك حملة مبرمجة علينا وعليّ شخصياً".