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لبنان

مساعدات إماراتية تصل إلى مطار دمشق الدولي للوافدين من لبنان

Lebanon 24
17-11-2024 | 08:43
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 وصلت الى مطار دمشق الدولي، بعد ظهر اليوم طائرة مساعدات إماراتية للوافدين من لبنان تحمل 10 أطنان من المواد الطبية والاغاثية والصحية.
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إمارات

مطار دمشق الدولي

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