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لبنان

نقابة الأطباء استنكرت الاعتداءات على المراكز الصحية والاستشفائية وفرق الإسعاف

Lebanon 24
17-11-2024 | 11:33
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استنكرت نقابة اطباء لبنان في بيروت، في بيان، استمرار الاعتداءات الهمجية على المراكز الصحية والاستشفائية وفرق الاسعاف.

وتوقفت عند الاعتداءات الاخيرة "المتعمدة على عناصر  الدفاع المدني واستشهاد عدد كبير منهم اثناء تأديتهم لواجبهم الانساني". كما استهجنت قصف محيط مستشفيي جبل عامل والفقيه وسائر المراكز الصحية.
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ودعت المجتمع الدولي والمجتمعات الطبية الى"الضغط على العدو الاسرائيلي وارغامه على احترام شرعة حقوق الانسان واتفاقية جنيف التي تنص على تحييد المراكز الصحية والاستشفائية والاسعافية اثناء الحروب . مع الاشارة الى انه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها الخدمات الانسانية والطبية لمثل هذه الاعتداءات الاثمة . وليست المرة الاولى التي تستنكر فيها نقابة اطباء لبنان الاعتداءات على المراكز الصحية ولن تكون الاخيرة بل انها ستستمر برفع صوتها حتى وصوله الى المعنيين في المجتمع الدولي وزوال الاعتداءات على الانسان والانسانية".
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