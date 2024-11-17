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لبنان

سلسلة بيانات لـ"حزب الله".. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
17-11-2024 | 11:52
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أعلن "حزب الله، اليوم الاحد أنه استهدف عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

‏كما استهدف عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأحد تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخية.
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الى ذلك، استهدف عند الساعة 05:50 من مساء اليوم الأحد تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.
 
وأعلن أنه استهدف عند الساعة 17:40 من مساء اليوم الأحد تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.
 
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