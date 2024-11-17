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أعلن "حزب الله، اليوم الاحد أنه استهدف عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.‏كما استهدف عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأحد تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخية.الى ذلك، استهدف عند الساعة 05:50 من مساء اليوم الأحد تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.