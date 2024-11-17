الصحة تكشف عن عدد الحصيلة الإجمالية للشهداء والجرحى

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس السبت 16 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 29 شهيدا و 122 جريحا.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3481 شهيدا و 14786 جريحا.