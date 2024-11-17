مولوي: شهداء الجيش يروون تراباََ من ذهب

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"هم أبطال الأرض،يطالهم مجدداً إعتداء غادر،فيرتفعون نحو السماء،شهداء للكرامة، والوطن.هم شهداء الجيش اللبناني،يروون تراباََ من ذهب.شهيدان إستهدف العدو مركزهما في الماري في الجنوب بينما كانا ورفاقهما ثابتين إيماناََ بلبنان.لهما ولكل شهداء الواجب، العز والخلود".