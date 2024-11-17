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لبنان

مولوي: شهداء الجيش يروون تراباََ من ذهب

Lebanon 24
17-11-2024 | 12:17
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علّق وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي على استشهاد عدد من عناصر الجيش اللبناني، كاتباً عبر منصة "إكس" :

"هم أبطال الأرض،
يطالهم مجدداً إعتداء غادر،
فيرتفعون نحو السماء،
شهداء للكرامة، والوطن.
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هم شهداء الجيش اللبناني،
يروون تراباََ من ذهب.
شهيدان إستهدف العدو مركزهما في الماري في الجنوب بينما كانا ورفاقهما ثابتين إيماناََ بلبنان.
لهما ولكل شهداء الواجب، العز والخلود".
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