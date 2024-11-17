Advertisement

لبنان

شهيدان وعشرات الجرحى.. اسرائيل تستهدف منطقة مار الياس في بيروت (صور وفيديو)

Lebanon 24
17-11-2024 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1279660-638674700229320053.jpeg
Doc-P-1279660-638674700229320053.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدى الاستهداف الاسرائيلي في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين واصابة 10 آخرين حال احدهم حرجة في الغارة الإسرائيلية التي طالت منطقة مار الياس في بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".


وكان قد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة الملا مار الياس في بيروت - بناية شوكولا إلسا بأربعة صواريخ، وتوجهت فرق الاسعاف فورا الى المنطقة.

وأشارت المعلومات الاولية الى ان غارتين استهدفتا سيارة في منطقة مار الياس في بيروت فيما استهدفت غارتان مبنى سكنياً.

كما أفادت المعلومات بأن الغارات الاسرائيلية لم تستهدف مركز الجماعة الاسلامية، ولا صحّة للحديث عن ٳغتيال الشيخ محمد طقوش جراء الغارة المعادية التي ٳستهدفت العاصمة وهو غير متواجد حالياً في لبنان.
 
وتستمر محاولات فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت عقب الاستهداف الإسرائيلي، في وقت تتوالى  أصوات الإنفجارات من المحل المستهدف الناجمة عن إنفجار بطاريات وأجهزة إلكترونية.

وتشهد منطقة مار الياس حركة نزوح كبيرة عقب الغارات الاسرائيلية التي استهدفت المنطقة.
 
 
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2024-11-17
15:53 | 2024-11-17
15:50 | 2024-11-17
15:48 | 2024-11-17
15:44 | 2024-11-17
15:27 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24