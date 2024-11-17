شهيدان وعشرات الجرحى.. اسرائيل تستهدف منطقة مار الياس في بيروت (صور وفيديو)

أدى الاستهداف الاسرائيلي في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين واصابة 10 آخرين حال احدهم حرجة في الغارة الإسرائيلية التي طالت منطقة مار الياس في بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".





وكان قد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة الملا مار الياس في بيروت - بناية شوكولا إلسا بأربعة صواريخ، وتوجهت فرق الاسعاف فورا الى المنطقة.



وأشارت المعلومات الاولية الى ان غارتين استهدفتا سيارة في منطقة مار الياس في بيروت فيما استهدفت غارتان مبنى سكنياً.



كما أفادت المعلومات بأن الغارات الاسرائيلية لم تستهدف مركز الجماعة الاسلامية، ولا صحّة للحديث عن ٳغتيال الشيخ محمد طقوش جراء الغارة المعادية التي ٳستهدفت العاصمة وهو غير متواجد حالياً في لبنان.

وتستمر محاولات فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت عقب الاستهداف الإسرائيلي، في وقت تتوالى أصوات الإنفجارات من المحل المستهدف الناجمة عن إنفجار بطاريات وأجهزة إلكترونية.



وتشهد منطقة مار الياس حركة نزوح كبيرة عقب الغارات الاسرائيلية التي استهدفت المنطقة.

الغارة الاسرائيلية على منطقة مار الياس بيروت pic.twitter.com/bHT7kegQlv — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 17, 2024 Advertisement