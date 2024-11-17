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لبنان
أهالي بلدة برج الملوك رفضوا إخلاءها: البلدة خالية من أي سلاح أو مسلحين
Lebanon 24
17-11-2024
|
12:47
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تجمع اهالي بلدة برج الملوك في قضاء مرجعيون احتجاجا على طلب الجيش الاسرائيلي من سكان البلدة اخلاءها للمرة الثانية على التوالي، مؤكدين أنهم "أناس عزل ومسالمين والبلدة خالية تماما من أي سلاح أو مسلحين، ولا يوجد فيها غير أهالي البلدة وعائلاتهم من رجال ونساء واولاد، وهم من المزارعين والأساتذة وأصحاب المهن المختلفة المسالمين"، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون.
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وأعربوا عن "رفضهم الخضوع لهذا الطلب"، مؤكدين "أنهم دعاة سلام ومتمسكون بصمودهم في أرضهم إلى جانب الجيش اللبناني الموجود في مركزه في البلدة"، متمنين العيش بسلام، ومناشدين جميع أبناء البلدة الذين نزحوا قسريا العودة والوقوف إلى جانبهم في الحفاظ على أرضهم ومنازلهم وحيادية بلدتهم.
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