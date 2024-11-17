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لبنان

حمية لـ"لبنان 24": عدت للتو من جولة على ورش تنظيف مجاري المياه قبيل الامطار

Lebanon 24
17-11-2024 | 13:21
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بعد اشاعة خبر استهداف وزير الأشغال علي حمية جراء سقوط أربعة صواريخ اسرائيلية في منطقة مار الياس في العاصمة بيروت، نفى حمية شخصيا هذا الخبر.


وقال لـ"لبنان 24": "عدت للتو من جولة على ورش تنظيف مجاري المياه قبيل الامطار".
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