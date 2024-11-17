"الصحة": استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح حصيلة غارة مار الياس

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على شارع مار الياس في بيروت أدت إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح، من بينهم إثنان بحال حرجة.

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