بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري، في كل من بيروت الإدارية، ساحل الشوف، وساحل المتن الشمالي ، وبعبدا وعاليه ، وذلك يوم غد الإثنين ويوم الثلاثاء في ١٨ و ١٩ تشرين الثاني الحالي، واعتماد التعليم من بعد ، ودعا مديري المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الخاصة التي يشملها الإقفال ، إلى توخي الحذر والحرص على السلامة ، ومتابعة بيانات الوزارة .

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