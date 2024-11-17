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لبنان

بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-11-2024 | 14:11
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي  الخاصة  التي تعتمد التعليم الحضوري، في كل من بيروت الإدارية، ساحل الشوف، وساحل المتن الشمالي ، وبعبدا وعاليه ، وذلك يوم غد الإثنين ويوم الثلاثاء في ١٨ و ١٩ تشرين الثاني الحالي، واعتماد التعليم من بعد ، ودعا مديري المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الخاصة التي يشملها الإقفال ، إلى توخي الحذر والحرص على السلامة ، ومتابعة بيانات الوزارة .
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