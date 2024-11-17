قيادة الجيش نعت الشهيدين بسام الزاخوري ومحمد حسين

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ 17/ 11/ 2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:
• المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري
- من مواليد 1/ 7/ 1987 بطرماز – المنية الضنية الشمال.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 2/ 5/ 2008.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: مـتأهل /2/.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
• العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين
- من مواليد 15/ 11/ 1977 مشمش – عكار.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 26/ 12/ 2009.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل/3/.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".