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لبنان

قيادة الجيش نعت الشهيدين بسام الزاخوري ومحمد حسين

Lebanon 24
17-11-2024 | 14:12
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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ 17/ 11/ 2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:
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•    المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري

-    من مواليد  1/ 7/ 1987  بطرماز – المنية الضنية الشمال.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 2/ 5/ 2008.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    الوضع العائلي: مـتأهل /2/.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

•    العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين

-    من مواليد  15/ 11/ 1977 مشمش – عكار.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 26/ 12/ 2009.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    الوضع العائلي: متأهل/3/.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".
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