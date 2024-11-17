قيادة الجيش نعت الشهيدين بسام الزاخوري ومحمد حسين

Advertisement

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ 17/ 11/ 2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:• المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري- من مواليد 1/ 7/ 1987 بطرماز – المنية الضنية الشمال.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 2/ 5/ 2008.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: مـتأهل /2/.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)• العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين- من مواليد 15/ 11/ 1977 مشمش – عكار.- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 26/ 12/ 2009.- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: متأهل/3/.( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".