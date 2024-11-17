غارات اسرائيلية عنيفة جنوبًا.. وسقوط قذائف مدفعية على خراج برج الملوك

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، مبنى نصار قرب محلات رحال في منطقة تول -النبطية.

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وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، عن سقوط قذيفتين مدفعيتين في خراج برج الملوك باتجاه سهل مرجعيون، سبقهما ثلاث قذائف مدفعية على محيط دار الحصاد في خراج برج الملوك أيضاً

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي، مساء اليوم، غارات على المروانية وأطراف الزرارية وكوثرية السياد وحومين التحتا.



كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم، غارة مستهدفا مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حومين التحتا في منطقة اقليم التفاح.

وجرح أكثر من 11 شخصا في الغارة التي استهدفت شارع قرطاج في صور، والبعض حالته خطرة. وعمليات البحث مستمرة عن مصابين.

الى ذلك، اغار طيران العدو الإسرائيلي على منزلين في بلدة يحمر في البقاع الغربي، ما أدى إلى تدميرهما.



كذلك طالت الغارات محيط بلدة مشغرة.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثامنة وخمس دقائق من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي انصار والزرارية.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف على بلدة الخيام، وكان آخرها غارتان متتاليتان وعنيفتان جدا منذ دقائق. وقد تعدى عدد الغارات اليوم على البلدة العشرين، مع استمرار القصف المدفعي الثقيل منذ الأمس لغاية الساعة دون توقف.



كما استهدفت البلدة اليوم بعدة قذائف فوسفورية، ونفذ العدو عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين الحين والآخر في محاولة منه للتوغل اكثر من وطى الخيام إلى الداخل ، كل هذا والمسيرات المعادية لم تفارق الاجواء.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي منذ دقائق على بلدة دبين.

وشنت الطائرات المعادية منذ بعض الوقت، غارة استهدفت مبنيين في شارع قرطاج نزلة دوار جنبلاط في مدينة صور (شارع ابو ديب).

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على المحمودية قرب العيشية بمنطقة جزين.

واستهدف العدو مدينة صور وبلدة الشهابية بغارة عنيفة.