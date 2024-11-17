بعد بيان وزارة التربية.. هذا ما أعلنه رئيس الجامعة اللبنانية

عطفًا على بيان معالي وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران الاستمرار في التعليم من بُعد طوال أيام الأسبوع المقبل اعتبارًا من يوم غد الإثنين بتاريخ 18 تشرين الثاني 2024، على أن يقتصر الحضور الإداري ليومي الإثنين والثلاثاء في مراكز الجامعة اللبنانية وفروعها ومعاهدها في بيروت الإدارية لإنجاز المعاملات الملحة مع مراعاة شروط السلامة.

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