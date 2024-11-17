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لبنان

ملحم خلف: على جميع النواب اتخاذ القرار الجريء لانقاذ الوطن

Lebanon 24
17-11-2024 | 14:41
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دعا النائب ملحم خلف من مكان الاستهداف في منطقة مار الياس الى "اتخاذ جميع النواب القرار الجريء لانقاذ الوطن والاتجاه لانتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "سقطت السياسة أمام هذا المشهد".

 
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