ملحم خلف: على جميع النواب اتخاذ القرار الجريء لانقاذ الوطن

دعا النائب ملحم خلف من مكان الاستهداف في منطقة مار الياس الى "اتخاذ جميع النواب القرار الجريء لانقاذ الوطن والاتجاه لانتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "سقطت السياسة أمام هذا المشهد".





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