في تطور جديد.. الجيش الاسرائيلي يستهدف القرى الجنوبية من داخل الاراضي اللبنانية

أعلن المتحدث باسم الجبش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان قوات المدفعية الاسرائيلية تساند القوات الميدانية عبر بطاريات المدفعية التي دخلت القتال داخل الأراضي اللبنانية

وقال: قوات اللواء 282 مدفعية تقاتل على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الأخيرة وتهاجم أهدافًا لدعم القوات البرية خلال عملياتها، ونظرًا للعملية البرية في أهداف جديدة اجتازت قوات بطارية مدفعية من اللواء الحدود وبدأت بتنفيذ قصف مدفعيّ من داخل الأراضي اللبنانية بهدف توسيع نطاق القصف وتوفير دعم مدفعي للقوات المشاركة في المناورة البرية وبهدف توجيه نيران كثيفة نحو منطقة القتال.

وتابع: حتى الان ومنذ بداية العملية البرية قصفت قوات المدفعية الاف الأهداف منها مستودعات أسلحة ومقرات لحزب الله وشقق عملياتية لمخربين ومجمعات إطلاق قذائف نحو الأراضي الاسرائيلية وغيرها من الأهداف، كما قضت القوات منذ بداية المناورة البرية على مئات المخربين ودمرت بنى تحتية إرهابية عديدة مساندة ألوية المشاة العاملة داخل الأراضي اللبنانية.

قوات المدفعية تساند القوات الميدانية: بطاريات المدفعية دخلت القتال داخل الأراضي اللبنانية



🔸قوات اللواء 282 مدفعية تقاتل على الحدود الشمالية على مدار الأشهر الأخيرة وتهاجم أهدافًا لدعم القوات البرية خلال عملياتها.



🔸نظرًا للعملية البرية في أهداف جديدة اجتازت قوات بطارية مدفعية… pic.twitter.com/lHoCNBD2OJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024 Advertisement