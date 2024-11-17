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لبنان

بصليات صاروخية... "الحزب" استهدف للمرة السادسة تجمعات لقوات العدو جنوبي بلدة الخيام

Lebanon 24
17-11-2024 | 15:48
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أعلن حزب الله، مساء اليوم أنه استهدف عند الساعة 17:40 من مساء اليوم تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرة الرابعة، بصلية صاروخية.
 
وأكدت في البيان (12) استهداف عند الساعة 06:45 من مساء اليوم الأحد تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.
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وجاء في البيان (13) أنه "استهدف عند الساعة 08:30 من مساء اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.
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