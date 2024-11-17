حصيلة جديدة للغارات على مار الياس ورأس النبع.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 4 أشخاص من بينهم امرأة، وإصابة 14 آخرين بجروح من بينهم طفلان.وفي حصيلة محدثة ثانية للغارة الإسرائيلية المعادية على مار الياس، فقد أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 22 آخرين بجروح".