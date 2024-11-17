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لبنان

سلسلة استهدافات... "حزب الله" يهاجم هذه المواقع

Lebanon 24
17-11-2024 | 23:59
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أعلن حزب الله، صباح اليوم الاثنين، أنه استهدف عند الساعة 10:00 من مساء يوم الاحد هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقيّ بلدة الخيام، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة.
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كما استهدف عند الساعة 12:30 من ليل الأحد - الإثنين تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.
 
واستهدف مجاهدو المُقاومة عند الساعة 09:20 من صباح اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.
 
واعلن حزب الله انه استهدف عند الساعة 02:00 من فجر اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.


كما استهدف عند الساعة 02:35 من فجر اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.


واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من فجر اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.
 
 
وعند الساعة 10:00 من صباح اليوم الإثنين 18-11-2024، استهدف المجاهدون مستوطنة غورنوت هغليل، بصليةٍ صاروخية.


ثم عند الساعة 11:10 تم استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.
 
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