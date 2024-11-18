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لبنان

بالصور.. هكذا يبدو المشهد صباح اليوم في مار الياس بعد العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
18-11-2024 | 00:26
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أدى الاستهداف الاسرائيلي مساء أمس الأحد لمنطقة مار الياس في بيروت إلى استشهاد شخصين واصابة 22 آخرين حال احدهم حرجة.

واستهدفت صواريخ العدو احد المحال التجارية في منطقة مار الياس ما ادى الى اشتعال النيران فيها وفي عدد من السيارات المركونة في المكان.
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وأظهرت الصور صباح اليوم الإثنين آثار العدوان الإسرائيلي في المكان المُستهدف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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