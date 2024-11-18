موجة عنيفة من الغارات شهدتها هذه المناطق ليلاً... وتجمعات إسرائيلية حاولت التقدم الى وطى الخيام

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موجة عنيفة من الغارات الجوية شهدتها مناطق النبطية وإقليم التفاح فيما تصدى حزب اللع لتجمعات إسرائيلية حاولت التقدم الى وطى الخيام واستهدفت الغارات مركزا للهيئة الصحية الإسلامية في حومين التحتا عبا الدوير انصار المحمودية كفرا حانين مثلث العباسية الماري عين عرب في القطاع الشرقي شقرا مجدل سلم وادي الحجير ووادي السلوقي قبريخا كفرصير حاريص ارنون يحمر الشقيف حبوش كفرتبنيت جبشيت كفررمان مرج حاروف، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



واغارت الطائرات الحربية على مدينة النبطية وعلى دفعتين ودمرت مباني سكنية قرب حي البيدر ولم تقع إصابات وغارات على البيسارية وقعقعية الصنوبر البابلية الخرايب خربة سلم عيتا الشعب راشيا الفخار ودبين والخيام عيتا الجبل كفرشوبا وبيت ياحون وقصف مدفعي على بلدتي ارنون ويحمر الشقيف.

واستهدفت موجة من الغارات العنيفة كفرجوز انصار الخرايب حبوش كفرتبنيت دير الزهراني الخيام عرمتى عربصاليم عدلون والنبطية وبفروة زوطر الشرقية حبوش وتلال ومرتفعات إقليم التفاح وجباع الريحان العيشية المحمودية زفتا و8 غارات وزنار نار على رومين وعزة واركي و7 غارات على جبشيت وغارة على دير الزهراني حومين الفوقا دبين بلاط وسط قصف بالقنابل العنقودية على مجرى نهر الليطاني ويحمر الشقيف التي اغار عليها الطيران الحربي المعادي 3 مرات مدمرا 3 منازل وعنقون وتفاحتا ورومين حيث لم ينفجر الصاروخ وغارة ما بين الزرارية وعبا والمروانية وسقوط الشهيد محمود سيد في الخيام.



وتصدى حزب الله لمحاولات تقدم إسرائيلية من مستعمرة المطلة وكفريوفال ومعيان باروخ باتجاه سردا والعمرة والحمامص والوزاني وعين عرب نحو وطى الخيام ووادي العصافير حيث مهدت قوات الاحتلال للتقدم بغارات وقصف مدفعي على بلدة الخيام الا ان المقاومة صدت محاولات التقدم 8 مرات خاصة نحو الأطراف الشرقية الجنوبية لبلدة الخيام وأجبرتها على التراجع عدة مرات وتمكنت من احراق 3 دبابات ميركافا للعدو الإسرائيلي وهاجمت المقاومة الإسلامية بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لجنود العدو في اطراف بلدة الخيام.



واستهدف "الحزب" دبابة ميركافا على مثلث طيرحرفا الجبين بصاروخ موجه مما أدى الى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.