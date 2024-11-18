معارضو باسيل مع "حزب الله"

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بالرغم من التمايز الكبير الى حد الخلاف، لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن "حزب الله" ،الا ان عددا كبيرا من قياديي التيار، الذين لديهم تاريخ نضالي ويعارضون توجهات باسيل اليوم، لا يزالون يؤيدون التحالف مع "الحزب".وبحسب مصادر مطلعة "فإنه اضافة الى هؤلاء فإن النواب العونيين الذين انسحبوا من "تكتل لبنان القوي" والقياديين السابقين، باتوا اقرب من الحزب من باسيل نفسه.وترى المصادر ان المرحلة المقبلة ستشهد تقاربا رسميا بين "حزب الله" وهذه الشخصيات وقد تتبلور العلاقة في الانتخابات النيابية المقبلة.