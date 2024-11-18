حادثة الحمراء قد تتكرر في أكثر من منطقة

بعد الحريق الذي شهدته منطقة الحمراء بسبب احتكاك كهربائي أدى إلى اشتعال مولد خاص، اشتكى أكثر من مواطن من وضع المولدات الكهربائية بين المنازل وداخل مواقف السيارات في معظم المناطق، ودعوا البلديات إلى ضرورة التصرف بسرعة عبر نقل هذه المولدات إلى أماكن غير سكنية، لان حريق الحمراء قد يتكرر في أكثر من منطقة.

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