Advertisement

لبنان

الإعلام الحربي في حزب الله نعى عفيف: مضى شهيدنا الى حيث أحب

Lebanon 24
18-11-2024 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1279843-638675175053047102.jpg
Doc-P-1279843-638675175053047102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الإعلام الحربي في حزب الله: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
يزف الإعلام الحربي باسم المقاومة الاسلامية ومجاهديها الأحرار، مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله الأخ العزيز والمجاهد المخلص الحاج محمد عفيف النابلسي، الذي ارتقى شهيدًا سعيدًا وانضم الى قافلة شهداء مسيرة حزب الله النورانية.
Advertisement
 لقد مضى شهيدنا العزيز الى حيث أحب بعدما أمضى عمره في خدمة مسيرة المقاومة، وحَمَل بكلّ أمانةٍ وإخلاصٍ ووفاء راية من راياتها، ينشر صوت مجاهديها وينثر عبير تضحياتها.
إن المقاومة الاسلامية التي قضى الشهيد القائد نحبه في طريقها، تعاهد شعبها وأهلها بأن تبقى وفيةً لدماء الشهيد الإعلامي المقاوم ولكل الشهداء ولاسيما شهداء الإعلام الحربي، وبأن يبقى صوت المقاومة صدّاحًا في أرجاء الدنيا، فبفيض هذه التضحيات العزيزة والغالية وبعزيمة المجاهدين ستشرق شمس النصر والحرية بإذن الله.
نتقدم الى حضرة مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ولوليّنا القائد أطال الله في عمره والى عائلة الشهيد القائد الشريفة والعزيزة بالتهنئة والتبريك والعزاء... وستبقى قوافل الشهداء تصنع النصر."
الى ذلك، تقدم المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل بأحر التعازي من الأخوة في حزب الله عموماً والجهاز الإعلامي خصوصاً باستشهاد الحاج محمد عفيف الذي كان قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وخلاله منبراً ومنارةً للإعلام المقاوم الذي لا يخشى التهديدات الإسرائيلية، وكان في مصاف الإستشهاديين دفاعا عن الكلمة الحرة والمسؤولة.
وإذ يدين المكتب الإعلامي المركزي في الحركة هذا الإغتيال الجبان للكلمة والرأي، يهنىء الحاج محمد على نيله وسام الشهادة الأسمى التي لطالما تمناها بمواجهة عدو الله والإنسانية، وهو الذي كان على تماس دائم ومستمر مع الصحافيين وبشكل شبه يومي خلال كل أيام الحرب، واصفاً هذا العدوان بأنه عمل جبان لا يقوم به سوى هذا العدو الذي يخشى كلمة الحق ويسعى لإسكاتها وهو ما لن يتمكن من تحقيقه تحت وطأة الجرائم والإغتيالات.
وأصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
أضاف العدو الإسرائيلي باستهداف الحاج محمد عفيف ومجموعة من رفاقه جريمة جديدة إلى لائحة جرائمه الوحشية التي تستهدف المدنيين اللبنانيين، من إعلاميين وهيئات صحية وعناصر الدفاع المدني، في أبشع تمزيق لقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
نتقدم من حزب الله والجسم الإعلامي اللبناني عموماً بأحر التعازي والتضامن، ونؤكد أهمية الإعلام الحر في تجسيد الوطنية اللبنانية في مواجهة العدوان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:19 | 2024-11-18
04:00 | 2024-11-18
03:38 | 2024-11-18
03:37 | 2024-11-18
03:30 | 2024-11-18
03:26 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24