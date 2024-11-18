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لبنان

بعد الغارة على حي الشراونة.. استشهاد الطفل محمد (صورة)

Lebanon 24
18-11-2024 | 02:09
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استشهد الطفل علي محمد قاسم وهبي متأثراً بجراح كان قد اصيب بها  جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت حي الشراونة في بعلبك، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وكانت والدة الطفل قد استشهدت في وقت سابق.
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