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لبنان

صاروخان على محيط دير القديسة حنة خراج القليعة

Lebanon 24
18-11-2024 | 02:12
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سقط صاروخان مجهولا المصدر منذ قليل على محيط دير القديسة حنة خراج القليعة. في حين لم تهدأ مدفعية العدو وهي تستهدف بقذائفها طوال الليل حتى ساعات الصباح  كل من بلدة الخيام، اطراف بلدتي جديدة مرجعيون وبرج الملوك، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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,نفذ الطيران الحربي المعادي  منذ بعض الوقت سلسلة من الغارات الجوية على اطراف شمع لجهة علما الشعب عين الزرقا كما اغار  على بلدات زبقين ومثلث طير حرفا الجبين شيحين في قضاء صور. 

في وقت شهدت هذه القرى قصف مدفعي معاد منذ الفجر وحتى الان.
 
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة التاسعة من صباح اليوم غارة على منزل على طريق المدينة الكشفية قرب مدرسة الكوثر بين النبطية الفوقا وزوطر.
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