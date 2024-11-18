في عكار.. توفي بعد اصابته بحادث سير مروع

توفي الشاب "شربل ابراهيم الحكيم" من بلدة كرم عصفور العكارية متأثرًا بجروحه جراء تعرضه لحادث سير مرّوع منذ يومين على طريق عدبل في عكار، ما استدعى نقله الى المستشفى بحالة حرجة الى ان فارق الحياة فجر اليوم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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