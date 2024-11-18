غارات مكثفة وقصف بالقذائف الفوسفورية.. جنود العدو الإسرائيلي يحاولون الوصول إلى تلة البياضة

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان جنود العدو الإسرائيلي يحاولون الوصول إلى تلة البياضة بعد اجتيازهم بلدة شمع في قضاء صور، وبهدف تأمين تحركاتهم يشنّ الطيران الحربي منذ صباح اليوم غارات مكثفة استهدفت الأودية بين شمع وعلما الشعب وطيرحرفا وزبقين ومثلث طير حرفا الجبين شيحين، إضافة إلى قصف بالقذائف الفوسفورية يستهدف وادي مجدل زون.

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