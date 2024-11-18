الثلوج تغطي جبال لبنان للمرة الاولى هذا العام (صور)

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تشهد المرتفعات الشمالية من القرنة السوداء حتى جبل مار سمعان في بشري وجبل مار سركيس في إهدن تساقطًا للثلوج منذ فجر اليوم، مع تدنٍّ ملحوظ في درجات الحرارة وبرق ورعد وانتشار كثيف للضباب.كما تهطل على السواحل أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة التي وصلت إلى دون معدّلتها الموسمية في مثل هذه الأيام.وفي عكار، تكلّلت أعالي جبل المكمل في عزّ تشرين الثاني بالثلوج، وهطلت الأمطار بغزارة في مختلف المناطق العكارية ساحلاً ووسطاً ووجبلاً.ويتأثّر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيّاً، مركزه جنوب غرب تركيا، ممّا يؤدي إلى طقس ماطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة، تساقط لحبات البرد وتشكّل السيول على الطرقات مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، إذ تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الثلاثاء مع بقاء التقلبات في الطقس حتى صباح الخميس المقبل، حيث يستقر تدريجيّاً وتعود درجات الحرارة للارتفاع. (سفير الشمال)