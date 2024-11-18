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لبنان

جراء هطول الامطار.. رئيس بلدية برج البراجنة يحذر من انهيار الابنية المتصدعة

Lebanon 24
18-11-2024 | 03:16
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حذر رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف حسن منصور في بيان من "انهيار الابنية المتصدعة في المنطقة نتيجة العدوان الاسرائيلي وبدء موسم الامطار".

وقال: "في نطاق برج البراجنة، نود إعلامكم بضرورة الانتباه واتخاذ الحيطة والحذر بسبب تضرر بعض الأبنية نتيجة الاستهداف العشوائي من قبل العدو الاسرائيلي الذي طاول عدد من الابنية الواقعة داخل أحياء برج البراجنة، الامر الذي تسبب في تصدع العديد منها وبعضها بات معرضاً للسقوط نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، وقد انهار مبنى صباح اليوم مؤلف من عدة طبقات في شارع خديجة همدر وهذا الشيئ يزيد من احتمالية سقوط أبنية أخرى لا سمح الله". 
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أضاف: "لذلك، وحرصًا على سلامتكم، نوصي بتجنب الاقتراب من المباني المتصدعة أو المتضررة وعدم الصعود اليها مهما كانت الاسباب والمبررات والإبلاغ الفوري للبلدية عن أي تصدعات أو علامات ضعف في الأبنية".
 

وختم مؤكدا أن "بلدية برج البراجنة تعمل على تقييم الأوضاع وقد اتخذت تدابير فورية وسترسل فريق من المهندسين، لاجراء الكشف على الأبنية بهدف التقليل من المخاطر انطلاقا من مبدا أساسي أن سلامة المواطنين هي أولويتنا".
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