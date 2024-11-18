في مخيم جب جنين... إلزام نازحين سوريين بإزالة عدد من الخيم المستحدثة

الزمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بعض النازحين السوريين بازالة عدد من الخيم المستحدثة في مخيم جب جنين لوقوعها مباشرة في حرم النهر، وكذلك تسعى الى اتخاذ اجراءات مماثلة في مخيم الروضة في البقاع الغربي.

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وبحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24"، انتشرت ظاهرة بيع وتوسيع الخيم ومبادلتها بين النازحين السوريين مع بدء العدوان الاسرائيلي وعودة بعضهم الى سوريا وانتقال البعض الاخر الى مخيمات في مناطق تعتبر آمنة.