مطالبا بدعمه.. شيخ العقل دان استهداف الجيش

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دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى "استهداف العدوان الاسرائيلي الغاشم للجيش اللبناني، وسقوط شهيدين جديدين من العسكريين وعدد من الجرحى في سهول بلدة الماري-حاصبيا".واذ تقدم من المؤسسة العسكرية وذوي الشهيدين بالتعازي، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، رأى الشيخ ابي المنى في بيان، ان "التضحيات الكبيرة التي قدمها ويقدمها الجيش، انما تجسّد عقيدته العسكرية والوطنية، والتي ينبغي الحفاظ عليها، من خلال دعم المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها وتطوير قدراتها. ومن اجل تمكين الجيش من القيام بالمهام المطلوبة منه، وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، بما في ذلك ضمان انتشاره الواسع في الجنوب، والى جانبه قوات "اليونيفيل" الدولية، كاولوية مطلقة بعد وقف اطلاق النار، الذي نرجو ان تسفر الاتصالات والجهود المبذولة عن الاتفاق حوله وانهاء الحرب". (الوكالة الوطنية للإعلام)