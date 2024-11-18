حميه بحث مع عبد المسيح في أوضاع النازحين

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في مكتبه اليوم،، النائب اديب عبد المسيح، وكانت مناسبة تم خلالها عرض أوضاع النازحين والتطورات في ظل ما تشهده الظروف التي يعيشها لبنان على كافة المستويات، وتناول البحث ايضاً أشغال صيانة الطرقات في منطقة الكورة.واثنى عبد المسيح على الأعمال التي يقوم بها الوزير حميه من صيانة الطرق في منطقة الكورة، والأعمال المستمرة والمتواصلة للورش في مختلف المناطق اللبنانية رغم الظروف الصعبة التي نمر بها.