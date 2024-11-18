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لبنان

بالصورة... سرقة سوبرماركت فجر اليوم

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين دخلوا فجر اليوم إلى سوبرماركت المنارة في محلة حيّ الأميركان في طرابلس، وسرقوا مبلغاً ماليّاً.
 
 
 
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طرابلس

سوبرماركت

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