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لبنان

من دول الإتحاد الأوروبي.. مساعدات إغاثية جديدة للبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:49
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أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أن "الاتحاد الأوروبي يواصل حشد كل الأدوات المتاحة لدعم المتضررين من النزاع الدائر في لبنان".

وقال:" في هذا الإطار، نظَّم رحلة إضافية الأسبوع الماضي حملت موادا إغاثية ضرورية للبنان. ووصلت الرحلة إلى بيروت في 15 تشرين الثاني الجاري، وعلى متنها 33 طناً من المساعدات المقدمة من شركائنا الإنسانيين. وسيتم توزيع الإمدادات من الرحلة الجديدة على النازحين في جميع أنحاء البلاد".
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اضاف البيان:" تُضاف هذه المساعدة إلى 7 رحلات جوية إنسانية أخرى نظّمها الاتحاد الأوروبي سابقاً منذ تشرين الأول الماضي حملت أكثر من 220 طناً من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أربع سيارات إسعاف وخيم وأدوية ومستلزمات طبية وأدوات مطبخ ومستلزمات نظافة. ووفّر الامدادات الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول الأعضاء ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية بهدف إيصالها إلى الشركاء اللبنانيين، بمن فيهم الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الصحة العامة والصليب الأحمر اللبناني والمنظمات غير الحكومية المحلية".

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان في هذه الأوقات الصعبة. ونقدّم بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء مساعدات إنسانية لمساعدة النازحين. فقد سقط عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين، من بينهم العديد من النساء والأطفال. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي". (الوكالة الوطنية للإعلام)

 

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